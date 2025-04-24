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Вернувшийся из Индии с холерой россиянин контактировал с сотнями людей

Роспотребнадзор: заболевший холерой из Подмосковья контактировал с 321 человеком
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Максим Богодвид/РИА Новости

Вернувшийся из Индии житель Московской области, у которого обнаружили холеру, контактировал с 321 человеком. Об этом сообщает сообщает Управление Роспотребнадзора по Московской области.

Отмечается, что заболевший — 40-летний мужчина, который вернулся из Индии 21 апреля.

Роспотребнадзор инициировал мониторинг контактных лиц — 321 человека из 33 регионов страны, включая родственников, пассажиров и экипаж рейса, на котором он прилетел, а также медиков скорой помощи. Все они находятся под медицинским наблюдением, проводятся необходимые анализы и профилактические меры. На данный момент у них не наблюдается признаков заболевания.

Турист находился в Индии с 11 по 20 апреля в одиночной поездке, где посетил несколько городов и съездил в Непал. Он употреблял питьевую фильтрованную воду из крана и питался в различных кафе. Уже по возвращении домой он стал чувствовать себя плохо и обратился за медицинской помощью.

«После резкого ухудшения состояния был госпитализирован в инфекционный стационар. На базе ФБУЗ Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в Московской области в кратчайшие сроки проведены лабораторные исследования, выявлен возбудитель холеры», — сообщает источник.

На утро 24 апреля состояние пациента оценивалось как удовлетворительное с положительной динамикой.

До этого туристы, привозившие с собой воду из священного источника в Эфиопии, заразились холерой.

Ранее россиянам объяснили, чем опасна холера.

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