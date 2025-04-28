14-летний школьник из Новосибирска заразился холерой в Индии. Об этом сообщает Сиб.фм. Издание уточняет, что подросток уже несколько лет живет в Южной Азии. Его родители занимаются бизнесом по экстремальному туризму. Семья жила в Шри-Ланке, затем перебралась на Мальдивы, а около года назад — в Мумбай.

По словам родителей мальчика, в начале апреля в стране начала массово распространяться холера, а в середине месяца симптомы появились у их сына.

«Сначала думали, что это отравление. Среди симптомов — высокая температура, рвота и сыпь по всему телу. Отвезли Максима в больницу. Там сразу взяли анализы, но диагноз подтвердили не сразу. Пришлось сдавать повторные. Только тогда нам сказали, что он болен холерой», — рассказал глава семейства.

Подростка госпитализировали. Сейчас он проходит лечение антибиотиками. По прогнозам врачей, через неделю он будет готов к выписке.

В конце апреля стало известно, что у жителя Воронежской области выявили холеру после поездки в Индию.

Пациент прилетел в Москву из Индии 21 апреля. До этого холеру подтвердили у жителя Московской области, прибывшего этим же рейсом.

На данный момент мужчина находится в боксе инфекционного стационара, признаков заболевания у него нет, ему показаны антибиотики. Всех, с кем он контактировал, контролируют сотрудники Роспотребнадзора.

Ранее эпидемиолог назвал главный симптом холеры.