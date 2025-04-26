Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина из Воронежской области заразился холерой после путешествия в Индию

Роспотребнадзор: случай холеры выявили у жителя Воронежской области
close
Максим Богодвид/РИА Новости

У жителя Воронежской области выявили холеру после поездки в Индию. Об этом сообщает Роспотребнадзор по региону в официальном Telegram-канале.

Известно, что пациент прилетел в Москву из Индии 21 апреля. До этого холеру подтвердили у жителя Московской области, прибывшего этим же рейсом, уточнили в ведомстве.

«‎Был установлен круг всех контактных лиц в 33 регионах страны, в том числе пассажиров, прибывших этим же рейсом. В результате проделанной работы удалось быстро выявить заболевание у второго заболевшего в ходе обследования контактных», — говорится в сообщении.

На данный момент мужчина находится в боксе инфекционного стационара, признаков заболевания у него нет, ему показаны антибиотики. Все, с кем он контактировал, также контролируют сотрудники Роспотребнадзора. Там отметили, что уже организовано лабораторное обследование, экстренная профилактика. Ни у кого из контактных симптомов холеры нет.

24 апреля сообщалось, что случай холеры выявлен в Московской области у туриста, который вернулся из Индии. В настоящее время состояние заболевшего оценивается как удовлетворительное с положительной динамикой.

Холера — это острая кишечная, антропонозная инфекция, вызываемая бактериями вида Vibrio cholerae. Заболевание вызывает сильнейшую диарею и рвоту, представляет серьезную опасность для путешественников. Специалисты настоятельно рекомендуют воздерживаться от употребления любой небутилированной воды во время поездок.

Ранее рассказывалось, чем занимаются ученые в самых засекреченных научных центрах мира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами