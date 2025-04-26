Мужчина из Воронежской области заразился холерой после путешествия в Индию

У жителя Воронежской области выявили холеру после поездки в Индию. Об этом сообщает Роспотребнадзор по региону в официальном Telegram-канале.

Известно, что пациент прилетел в Москву из Индии 21 апреля. До этого холеру подтвердили у жителя Московской области, прибывшего этим же рейсом, уточнили в ведомстве.

«‎Был установлен круг всех контактных лиц в 33 регионах страны, в том числе пассажиров, прибывших этим же рейсом. В результате проделанной работы удалось быстро выявить заболевание у второго заболевшего в ходе обследования контактных», — говорится в сообщении.

На данный момент мужчина находится в боксе инфекционного стационара, признаков заболевания у него нет, ему показаны антибиотики. Все, с кем он контактировал, также контролируют сотрудники Роспотребнадзора. Там отметили, что уже организовано лабораторное обследование, экстренная профилактика. Ни у кого из контактных симптомов холеры нет.

24 апреля сообщалось, что случай холеры выявлен в Московской области у туриста, который вернулся из Индии. В настоящее время состояние заболевшего оценивается как удовлетворительное с положительной динамикой.

Холера — это острая кишечная, антропонозная инфекция, вызываемая бактериями вида Vibrio cholerae. Заболевание вызывает сильнейшую диарею и рвоту, представляет серьезную опасность для путешественников. Специалисты настоятельно рекомендуют воздерживаться от употребления любой небутилированной воды во время поездок.

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