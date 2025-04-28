СМИ сообщают, что граждане ФРГ скупают недвижимость в Калининграде

Жители Германии начали активно покупать недвижимость в Калининградской области, пишет KP.RU со ссылкой на руководителя Агентства по международным и межрегиональным связям Александра Калькуту.

По его словам, все больше иностранцев приезжают в Калининградскую область не только на отдых.

«Приезжают и покупают жилье, остаются здесь надолго», — подчеркнул Калькута.

Он уточнил, что к нему обратилось большое количество немцев с просьбой помочь им перенести бизнес из Германии.

Калькута добавил, что аналогичная ситуация складывается в Нижнем Новгороде. Там граждане Германии формируют целые поселения.

До этого президент РФ Владимир Путин говорил, что на базе Агентства стратегических инициатив (АСИ) организуют полное сопровождение иностранцев, переезжающих в Россию по соображениям общих ценностей.

С 30 июня 2025 года иностранные граждане при въезде в Россию будут обязаны сдать отпечатки пальцев и снимок лица, пересекая границу через любой пункт пропуска.

Ранее были названы три главные пробоины в системе въезда мигрантов в РФ.