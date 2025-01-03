Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России в 2025 году начнет действовать правило по сдаче биометрии иностранцами

Мигрантов с 30 июня при въезде в Россию обязали сдавать биометрию
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Иностранные граждане с 30 июня 2025 года при въезде в Россию будут обязаны сдать отпечатки пальцев и снимок лица, пересекая границу через любой пункт пропуска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление правительства России.

Изменения не распространяются на граждан Белоруссии, детей до 6 лет, дипломатов и сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений других государств в России, а также членов их семей, сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных в стране, и членов их семей.

Для безвизового въезда на российскую территорию иностранцы смогут заблаговременно сдавать биометрию в специальном приложении и подавать заявление со своими персональными данными и сведениями о целях приезда.

С 1 декабря 2024 года в рамках эксперимента в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, подмосковном аэропорту Жуковский и грузопассажирском пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области у иностранцев, а также у лиц без гражданства начали собирать биометрические данные.

При въезде в Россию иностранцев фотографируют и берут у них отпечатки пальцев (дактилоскопия).

Ранее были названы три главные пробоины в системе въезда мигрантов в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами