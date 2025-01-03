В России в 2025 году начнет действовать правило по сдаче биометрии иностранцами

Мигрантов с 30 июня при въезде в Россию обязали сдавать биометрию

Иностранные граждане с 30 июня 2025 года при въезде в Россию будут обязаны сдать отпечатки пальцев и снимок лица, пересекая границу через любой пункт пропуска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление правительства России.

Изменения не распространяются на граждан Белоруссии, детей до 6 лет, дипломатов и сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений других государств в России, а также членов их семей, сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных в стране, и членов их семей.

Для безвизового въезда на российскую территорию иностранцы смогут заблаговременно сдавать биометрию в специальном приложении и подавать заявление со своими персональными данными и сведениями о целях приезда.

С 1 декабря 2024 года в рамках эксперимента в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, подмосковном аэропорту Жуковский и грузопассажирском пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области у иностранцев, а также у лиц без гражданства начали собирать биометрические данные.

При въезде в Россию иностранцев фотографируют и берут у них отпечатки пальцев (дактилоскопия).

Ранее были названы три главные пробоины в системе въезда мигрантов в РФ.