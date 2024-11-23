Названы три главные пробоины в системе въезда мигрантов в РФ

Одна из главных проблем в системе въезда иностранцев в РФ — отсутствие координационного центра для мигрантов, заявили в беседе с «Газетой.Ru» Андрей Кладов, эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис».

«На данный момент отсутствует координационный центр, ответственный за реализацию миграционной политики. Пограничная служба занимается контролем въезда, Федеральная налоговая служба (ФНС) отвечает за сбор налогов по патентам, а Министерство внутренних дел (МВД) осуществляет контроль за режимом пребывания. Однако ни одно из ведомств не обладает полной информацией о мигранте, что исключает возможность комплексного мониторинга легальности его пребывания, статуса трудоустройства, места проживания и уплаты налогов. В результате миграционная реформа осуществляется фрагментарно различными ведомствами, которые не могут предложить комплексное решение и вынуждены вводить локальные запреты и ограничения», — объяснил он.

Вторая проблема — отсутствие Единого профиля мигрантов.

«ФНС не знает, где работает мигрант и сколько зарабатывает — но эта информация есть в МВД. МВД не знает, в РФ мигрант сейчас или нет. Погранслужба не знает, заплатил ли он налоги до выезда, и т.п. Проблема решается созданием единого цифрового профиля мигранта (своеобразного Мигрант-ID, аналогичного футбольному Fan ID), который аккумулировал бы контактные данные мигранта, данные о его проживании, трудоустройстве, налоговом статусе и т. п., и через который государство могло бы общаться с мигрантом», — заметил эксперт.

Третья проблема — отсутствие биометрического контроля при въезде в РФ. Возможность смены паспорта на родине позволяет мигрантам избежать ответственности за ранее допущенные нарушения миграционного или налогового законодательства, фактически создавая новые идентичности для въезда на территорию Российской Федерации.

«Данная проблема может быть решена посредством внедрения доступных и эффективных технологий биометрического контроля. Такой подход уже успешно реализован в ряде стран, включая Китай, ОАЭ, ЕС, Великобританию и ЮАР. Применение недорогих сканеров отпечатков пальцев, интегрированных с компьютерными системами паспортного контроля, позволит идентифицировать лиц, ранее нарушивших законодательство, даже при наличии нового паспорта. В настоящее время существуют проекты по внедрению биометрического контроля, однако они основаны на использовании дорогостоящих и громоздких кабин, не предназначенных для массового применения в аэропортах. Между тем более доступные решения, например, сканеры отпечатков пальцев, могут быть использованы для обеспечения надлежащего контроля в больших масштабах», — резюмировал Кладов.

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