Агентство стратегических инициатив займется сопровождением иностранцев в России

На базе Агентства стратегических инициатив (АСИ) организуют полное сопровождение иностранцев, переезжающих в Россию по соображениям общих ценностей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета АСИ, его цитирует ТАСС.

По поручению президента под руководством МВД на базе Агентства стратегических инициатив создается специальный проектный офис. Его задача — обеспечить полное сопровождение иностранного гражданина при переезде в РФ: помочь с обустройством, с поиском работы, с обучением детей, сказал Путин.

Агентство стратегических инициатив — российская автономная некоммерческая организация, созданная Правительством России для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах.

До этого стало известно, что иностранные граждане с 30 июня 2025 года при въезде в Россию будут обязаны сдать отпечатки пальцев и снимок лица, пересекая границу через любой пункт пропуска.

Для безвизового въезда на российскую территорию иностранцы смогут заблаговременно сдавать биометрию в специальном приложении и подавать заявление со своими персональными данными и сведениями о целях приезда.

Ранее Путин попросил АСИ разработать обновленную стратегию работы.