Матвиенко высказалась об освобождении Курской области, употребив слово «нечисть»

Матвиенко поблагодарила бойцов РФ за освобождение Курской области от «нечисти»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила военных Вооруженных сил (ВС) РФ, которые участвовали в операции по освобождению Курской области. Трансляция ее речи опубликована в Telegram-канале Совфеда.

«Наши герои, наши участники СВО, бойцы, командиры в очень непростых условиях выполнили поручение верховного главнокомандующего и убрали эту нечисть с нашей земли», — высказалась Матвиенко.

Она отметила, что благодаря сообщениям об освобождении региона, у российских парламентариев приподнятое настроение.

26 апреля президент России Владимир Путин поздравил бойцов ВС РФ с полным освобождением Курской области от украинских оккупантов и поблагодарил их за службу.

Как доложил Путину глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, зачистка территории, временно захваченной противником, продолжалась 264 дня. В ходе боев за Курскую область украинская армия потеряла более 76 тысяч военнослужащих, а также свыше 7,7 тысяч единиц военной техники. На территории региона были взяты в плен около 430 бойцов ВСУ.

Ранее появились кадры освобождения от ВСУ последнего села в курском приграничье.