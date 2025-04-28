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Матвиенко высказалась об освобождении Курской области, употребив слово «нечисть»

Матвиенко поблагодарила бойцов РФ за освобождение Курской области от «нечисти»
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила военных Вооруженных сил (ВС) РФ, которые участвовали в операции по освобождению Курской области. Трансляция ее речи опубликована в Telegram-канале Совфеда.

«Наши герои, наши участники СВО, бойцы, командиры в очень непростых условиях выполнили поручение верховного главнокомандующего и убрали эту нечисть с нашей земли», — высказалась Матвиенко.

Она отметила, что благодаря сообщениям об освобождении региона, у российских парламентариев приподнятое настроение.

26 апреля президент России Владимир Путин поздравил бойцов ВС РФ с полным освобождением Курской области от украинских оккупантов и поблагодарил их за службу.

Как доложил Путину глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, зачистка территории, временно захваченной противником, продолжалась 264 дня. В ходе боев за Курскую область украинская армия потеряла более 76 тысяч военнослужащих, а также свыше 7,7 тысяч единиц военной техники. На территории региона были взяты в плен около 430 бойцов ВСУ.

Ранее появились кадры освобождения от ВСУ последнего села в курском приграничье.

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