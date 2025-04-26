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Появились кадры освобождения от ВСУ последнего села в курском приграничье

Минобороны России опубликовало кадры освобождения села Горналь

В Курской области ВС РФ освободили село Горналь, последний населенный пункт под контролем ВСУ. Видео разместило в своем Telegram-канале российское Минобороны.

На опубликованных кадрах видно, как подразделения группировки войск «Север» наносят удары, предположительно, по силам противника и водружают флаг РФ на крыше одного из зданий села. Кроме того, можно увидеть, как работу ВС РФ координируют из штаба. После команды «Поднимайте флаг над Горналью» на видео слышны аплодисменты.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года. В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка.

26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области. По словам президента, полный разгром ВСУ в курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий российских войск и на других важных участках фронта, а также приближает разгром противника.

Ранее в Генштабе рассказали о вкладе военных из КНДР в освобождение Курской области.

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