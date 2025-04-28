В Перми временно закрыли аэропорт

Аэропорт Перми закрыли в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Об этом сообщили в Telegram-канале воздушной гавани.

В районе аэропорта ограниченная видимость из-за снегопада, уточняется в сообщении.

«Рейс 575 из Казани направлен в аэропорт Ижевска. Рейсы 1200 и 205 ушли на запасной аэродром в Екатеринбург», — говорится в посте.

Аэропорт закрыли до 14:00 местного времени (12:00 мск).

Начальник Пермского ЦГМС Павел Смирнов предупреждал, что снегопад продлится почти сутки. По данным kp.ru, к ночи снежный покров может достичь 10-15 сантиметров, а на следующий день начнет таять.

28 апреля официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале сообщил, что в аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Кроме того, аналогичные ограничения вводились в петербургском аэропорту Пулково.

Ранее ограничения вводили в аэропорту Нижнекамска.