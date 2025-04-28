В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения

Росавиация: в Нижнем Новгороде ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале сообщил, что в аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

«‎Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС с 10:18 МСК введены в аэропорту Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG)», — говорится в сообщении.

28 апреля аналогичные ограничения вводились в петербургском аэропорту Пулково. ‎Кореняко уточнил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

До этого, 25 апреля в аэропорту Нижнего Новгорода уже вводились временные ограничения.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ограничения вводили в аэропорту Нижнекамска.