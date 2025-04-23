В одном российском аэропорту введены временные ограничения

В аэропорту Нижнекамска введены временные ограничения на выпуск и прием самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, временные ограничения ввели с 12:10 часов мск.

До этого Кореняко сообщал, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты.

По его словам, меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Также Кореняко добавил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли пять самолетов, совершавших рейсы в Казань.

До этого ограничения сняли в аэропорту Ульяновска. Утром 23 апреля сообщалось о введении ограничений в аэропорту Ульяновска и Казани.

Ранее ограничения на полеты ввели в аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода.