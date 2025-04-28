В аэропорту Санкт-Петербурга ввели временные ограничения

Росавиация: в Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Официальны представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале сообщил, что в санкт-петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Пулково», — говорится в сообщении.

Кореняко уточнил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

25 апреля в аэропорту Нижнего Новгорода вводились временные ограничения.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на видео попал взрыв украинского беспилотника в Шуе.