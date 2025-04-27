Посетители горящих на востоке Москвы бань выбегали в резиновых тапочках

Посетители горящих на востоке Москвы бань выбегали на улицу в резиновых тапочках, пишет Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, некоторым отдыхающим банного комплекса удалось переодеться и забрать свои вещи. Кроме того, часть вещей персонал заведения оставил у ограды. Сейчас многие посетители остаются поблизости от банного комплекса и наблюдают за тушением огня.

Днем на востоке Москвы на территории комплекса «Усадьба банная» по адресу Яузская аллея, д. 8 вспыхнули сразу пять зданий. Пожару был присвоен второй (повышенный) ранг сложности (обстановка становится критической и требует не только дополнительных человеческих сил, но и запаса воды и техники).

Изначально огонь охватил площадь в 1,2 тыс. кв. м, однако позднее распространился на 1,5 тыс. кв. м и семь построек. Из соседних зданий эвакуировали 25 человек. В борьбе с огнем участвуют 50 пожарных, 15 единиц техники, пожарный поезд и два вертолета Ка-32. По предварительной информации, возгорание началось из-за перегрева трубы.

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