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Подросток хотел согреться и устроил степной пожар

В Красноярском крае подросток устроил степной пожар

В Шарыповском районе Красноярского края задержан подросток, по вине которого загорелось поле. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Инцидент произошел на окраине села Парное, в экстренные службы обратился председатель сельского совета и сообщил о сильном пожаре на поле. Площадь возгорания составила более трех тысяч квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать.

Выяснилось, что к поджогу поля причастен 15-летний подросток. Школьник объяснил, что хотел погреться и поджег траву. Известно, что мальчик состоит на учете в органах ПДН, действия несовершеннолетнего рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних.

До этого сообщалось, что в Ишимбайском районе Башкирии детская шалость стала причиной пожара в частном доме. Ребенок играл с огнем и случайно поджег полотенце. Испугавшись огня, мальчик бросил ткань на пол, огонь быстро перекинулся на дверь. Пожар заметили соседи, в момент возгорания в доме находились две женщины и мужчина. Всех удалось вывести из задымленного помещения, одна из пострадавших госпитализирована с отравлением продуктами горения. С огнем удалось справиться пожарным. Выгорели часть дома, гараж и баня.

Ранее в Забайкалье мужчина поджег поле, испугавшись воя волков.

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