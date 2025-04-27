Тушение горящего банного комплекса на востоке Москвы осложнилось

Тушение пожара в банном комплексе на востоке Москвы осложняется плотной застройкой в районе места происшествия. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По его данным, открытый огонь пожарным пока не удалось ликвидировать. К борьбе с возгоранием привлекли вертолеты. Они набирают воду для тушения в ближайших водоемах.

Днем на востоке Москвы на территории комплекса «Усадьба банная» по адресу Яузская аллея, д. 8 вспыхнули сразу пять зданий. Пожару был присвоен второй (повышенный) ранг сложности (обстановка становится критической и требует не только дополнительных человеческих сил, но и запаса воды и техники).

Изначально огонь охватил площадь в 1,2 тыс. кв. м, однако позднее распространился на 1,5 тыс. кв. м и семь построек. Из соседних зданий эвакуировали 25 человек. В борьбе с огнем участвуют 50 пожарных, 15 единиц техники, пожарный поезд и два вертолета Ка-32. По предварительной информации, возгорание началось из-за перегрева трубы.

Ранее в элитном московском яхт-клубе загорелась плавучая баня.