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В Луганске загорелась главная библиотека

Главная библиотека Луганска загорелась из-за короткого замыкания

В Луганске произошел пожар в главной библиотеке города. Об этом сообщает в Telegram-канале МЧС.

По данным ведомства, книжный фонд библиотеки им. М. Горького оказался под угрозой из-за короткого замыкания. Спасатели эвакуировали из здания трех человек и оперативно потушили огонь. В тушении участвовали 18 пожарных и шесть единиц техники.

На прошлой неделе в Кировском районе Петербурга бригада скорой помощи устроила пожар в квартире пациента с подозрением на инфаркт. Инцидент произошел в многоэтажке по улице Генерала Симоняка, бригада медиков прибыла на вызов к мужчине, который чувствовал себя плохо, ранее он перенес инфаркт. Когда врачи проводили реанимационные мероприятия, произошло короткое замыкание оборудования. В квартире загорелся потолок, огонь быстро перекинулся на вещи и мебель. Пожарные эвакуировали из опасной зоны 15 человек, спасти хозяина квартиры не удалось.

Ранее в Одинцово сгорел шелтер для жертв домашнего насилия.

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