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Названа причина пожара в павильоне на ВДНХ

ТАСС: пожар в павильоне с Музеем героизма на ВДНХ вызван коротким замыканием

Пожар в выставочном павильоне №59 на ВДНХ в Москве, где находится Музей героизма, мог случиться из-за короткого замыкания. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба выставочного комплекса.

По словам источников, в понедельник в музее был технический день, а на экспозиции в павильоне №59 проводили плановые работы. Во время работ произошло короткое замыкание, которое привело к пожару. Все системы безопасности сработали штатно.

Персонал самостоятельно покинул здание и никто не пострадал. Площадь пожара составила 20 кв. м. На месте работают специалисты.

Накануне пожар произошел в ангаре с газовыми баллонами в 7-м проезде Марьиной Рощи. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. На месте происшествия раздавались взрывы и можно было видеть густой черный дым. К ликвидации возгорания привлекли пожарный поезд.

31 января пожар площадью 2 тыс. квадратных метров тушили на территории бывшего завода в Москве. Там находился хостел для мигрантов, по данным СМИ, — нелегальный. Спастись от огня самостоятельно сумели 300 человек, еще 60 постояльцев эвакуировали сотрудники МЧС.

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