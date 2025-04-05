Возгорание в РГБ в Москве ликвидировано

Возгорание в Российской государственной библиотеке (РГБ) в Москве ликвидировано. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные МЧС.

Площадь пожара составила 2 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого в Москве семь человек оказались заблокированы в многоэтажке из-за дыма от пожара.

Инцидент произошел в 17-этажном здании в Некрасовке на проспекте Защитников Москвы. О пожаре сообщил один из жильцов дома. Он уточнил, что загорелась квартира на втором этаже. Специалистам удалось потушить пожар в горящей квартире на втором этаже, пламя распространилось на 10 квадратных метров. Хозяин квартиры, а также люди с 16-го этажа эвакуировались, пострадавших нет.

Накануне в квартире одного из домов в районе Зябликово на юге Москвы случился пожар, инцидент произошел на улице Мусы Джалиля, дом №9, корпус 6, в котором 22 этажа. На место возгорания приехали пожарные. Из загоревшейся квартиры самостоятельно эвакуировались три человека.

Ранее британка получила £7500 за шум в библиотеке, мешавший ей работать.