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Мурашко: некоторые главврачи недорабатывают

Мурашко заявил об абсолютно недостаточной работе главврачей из-за роста жалоб
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Freepik.com

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал недостаточной работу некоторых главных врачей. Его слова приводитРИА Новости .

«Мне кажется абсолютно недостаточной сегодня работа некоторых главных врачей, поскольку, если мы видим, что идет рост обращений в вышестоящие органы», — заявил он на заседании президиума Совета законодателей РФ.

По его словам, это означает, что «недорабатывают главные врачи». В связи с этим министр подчеркнул, что к главврачу на сегодняшний день требования самого высокого уровня по коммуникации работы с прикрепленным населением.

Также Мурашко рассказал, что министерство здравоохранения может разрешить отпуск части лекарственных препаратов через «Почту России» — там, где нет медицинской организации. Кроме того, министр отметил, что в России растет выживаемость пациентов с раком.

Ранее омичка попросила помощи у Илона Маска из-за не выданного Минздравом необходимого лекарства.

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