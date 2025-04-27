Мурашко: некоторые главврачи недорабатывают

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал недостаточной работу некоторых главных врачей. Его слова приводитРИА Новости .

«Мне кажется абсолютно недостаточной сегодня работа некоторых главных врачей, поскольку, если мы видим, что идет рост обращений в вышестоящие органы», — заявил он на заседании президиума Совета законодателей РФ.

По его словам, это означает, что «недорабатывают главные врачи». В связи с этим министр подчеркнул, что к главврачу на сегодняшний день требования самого высокого уровня по коммуникации работы с прикрепленным населением.

Также Мурашко рассказал, что министерство здравоохранения может разрешить отпуск части лекарственных препаратов через «Почту России» — там, где нет медицинской организации. Кроме того, министр отметил, что в России растет выживаемость пациентов с раком.

Ранее омичка попросила помощи у Илона Маска из-за не выданного Минздравом необходимого лекарства.