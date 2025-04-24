Омичка попросила помощи у Илона Маска из-за невыданного Минздравом необходимого лекарства

Омичка обратилась к Илону Маску в надежде получить лекарство, которое ей не может выдать областной Минздрав. Об этом она рассказала Mash Siberia.

Летом 2023 года жительнице Омска Елене Набоке поставили диагноз «хронический бруцеллез». Она отметила, что лечилась по клиническим рекомендациям, которые «пишет Мурашко», по-прежнему вынуждена тратить «всю зарплату» на противогрибковые средства и на имуномодуляторы, но теперь уверена, что Минздрав РФ «умышленно садит людей на пожизненное применение антибиотиков».

«Вакцину заказывать мне омский минздрав отказывался. Я обошла все инстанции, какие только можно. Это и правительство Омской области, и Следственный комитет Российской Федерации, Генеральная прокуратура, прокуратура Омской области. В итоге получила ответ от омского минздрава, что они прекращают со мной все переписки, что они дали ответы на все мои вопросы», — пожаловалась Елена.

Оказать содействие женщине пообещал полицейский Алексей Баулин, который заявил, что у него есть личные связи с заместителем министра здравоохранения России, и он может договориться о встрече с руководством ведомства, на которую сама женщина, «как обычный человек», точно не попадет. Однако пока проблема так и не решилась, а Елена уже не знает, кого просить о помощи. Она призналась, что писала о ситуации в другие страны и даже Илону Маску, «у которого есть свои лаборатории», но ответа не получила.

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