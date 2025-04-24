Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Омичка попросила помощи у Илона Маска из-за невыданного Минздравом необходимого лекарства

Омичка обратилась к Илону Маску из-за невозможности получить нужное лекарство
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash Siberia»

Омичка обратилась к Илону Маску в надежде получить лекарство, которое ей не может выдать областной Минздрав. Об этом она рассказала Mash Siberia.

Летом 2023 года жительнице Омска Елене Набоке поставили диагноз «хронический бруцеллез». Она отметила, что лечилась по клиническим рекомендациям, которые «пишет Мурашко», по-прежнему вынуждена тратить «всю зарплату» на противогрибковые средства и на имуномодуляторы, но теперь уверена, что Минздрав РФ «умышленно садит людей на пожизненное применение антибиотиков».

«Вакцину заказывать мне омский минздрав отказывался. Я обошла все инстанции, какие только можно. Это и правительство Омской области, и Следственный комитет Российской Федерации, Генеральная прокуратура, прокуратура Омской области. В итоге получила ответ от омского минздрава, что они прекращают со мной все переписки, что они дали ответы на все мои вопросы», — пожаловалась Елена.

Оказать содействие женщине пообещал полицейский Алексей Баулин, который заявил, что у него есть личные связи с заместителем министра здравоохранения России, и он может договориться о встрече с руководством ведомства, на которую сама женщина, «как обычный человек», точно не попадет. Однако пока проблема так и не решилась, а Елена уже не знает, кого просить о помощи. Она призналась, что писала о ситуации в другие страны и даже Илону Маску, «у которого есть свои лаборатории», но ответа не получила.

Ранее безногий участник СВО пожаловался на условия в больнице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами