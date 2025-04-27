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Мурашко заявил, что в России растет выживаемость пациентов с раком

Мурашко: выживаемость пациентов с раком в России выросла на 9% за пять лет
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в стране увеличилась за пять лет на 9%. Его слова приводит РИА Новости.

«На 9% увеличена выживаемость пациентов на пятилетнем промежутке времени», — сообщил он.

По его словам, этого удалось достичь благодаря реализации проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями. Мурашко отметил, что удалось изменить кардинальную инфраструктуру, а также укрепить ее современным оборудованием.

В пресс-службе Минпромторга ранее рассказали, что препарат против онкологических заболеваний разработчика лекарственных препаратов «Лина М» находится на первой фазе клинических исследований, однако делать выводы о его эффективности на данный момент рано. По данным ведомства, разработка препарата ведется по государственному контракту, заключенному с компанией-разработчиком в 2014 году.

Ранее вирусолог объяснил, каких пациентов будут прививать новой вакциной от рака.

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