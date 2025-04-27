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Минздрав может разрешить отпуск лекарств через «Почту России»

Мурашко: Минздрав может разрешить отпуск лекарств через «Почту России»
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что министерство здравоохранения может разрешить отпуск лекарств через «Почту России» в некоторых населенных пунктах. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время рассматривается вариант «разрешить отпуск в части лекарственных препаратов через «Почту России» там, где нет медицинской организации».

В феврале сообщалось, что власти намереваются дать право «Почте России» реализовывать лекарственные препараты в ее отделениях. Об этом написало РБК со ссылкой на проект пакета поправок в законы «О связи», «О почтовой связи», Налоговый и Жилищный кодексы.

В начале апреля Минцифры сообщило, что «Почта России» сможет продавать безрецептурные лекарства, не требующие специальных условий хранения. Отмечается, что это поможет россиянам в отдаленных уголках страны получать необходимую помощь.

Ранее омичка попросила помощи у Илона Маска из-за невыданного минздравом необходимого лекарства.

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