Посольство РФ в Индии призвало воздержаться от посещения нескольких регионов страны

Посольство России в Индии призвало воздержаться от посещения индийских союзных территорий Джамму и Кашмир, а также Ладакх. Сообщение об этом опубликовано в официальном Telegram-канале представительства.

«В связи с нарастающей напряженностью в индийско-пакистанских отношениях настоятельно рекомендуем в отсутствие крайней необходимости воздержаться от посещения союзных территорий Джамму и Кашмир и Ладакх», — заявили дипломаты.

В посольстве также попросили тех, кто уже находится в этом регионе, проинформировать о своем местонахождении и при первой возможности покинуть эти районы.

До этого премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что террористы хотят уничтожить Кашмир. Моди сказал, что расправа над туристами свидетельствует о разочаровании покровителей терроризма и их намерении уничтожить область.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке. Позже пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф заявил, что Россия и Китай могли бы участвовать в международном расследовании теракта.

Ранее Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Индии.