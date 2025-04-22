Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Индии

Путин выразил соболезнования премьеру Моди в связи с терактом в Индии

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с терактом под городом Пахалгам. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий террористического акта под городом Пахалгам, жертвами которого стали мирные люди — граждане различных стран», — отмечается в тексте.

Путин выразил надежду, что организаторы и исполнители этого жестокого преступление будут найдены и понесут заслуженное наказание.

Российский лидер попросил передать слова «искреннего сочувствия и поддержки» людям, потерявшим родных и близких, а также «пожелания скорейшего выздоровления всем раненым».

22 апреля телеканал News18 сообщил, что жертвами террористического акта в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии стали по меньшей мере 27 туристов, еще около двух десятков человек получили ранения в результате стрельбы. По словам журналистов, рядом с городом Пахалгам вооруженные террористы открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

По данным СМИ, ответственность за теракт взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», которая связана с «Лашкар-и-Тайба» (организация запрещена в России).

Ранее Путин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни скульптора Церетели.