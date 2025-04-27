Премьер Индии заявил, что террористы намерены уничтожить Кашмир

Террористы хотят уничтожить Кашмир в Индии. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в радиообращении, его цитирует ТАСС.

Моди сказал, что расправа над туристами свидетельствует о разочаровании покровителей терроризма и их намерении уничтожить Кашмир.

«В то время когда в Кашмир возвращался мир, школы и колледжи успешно работали, укреплялась демократия, наблюдался рост туризма и открывались новые возможности для молодежи, врагам Джамму и Кашмира и всей страны это не нравилось», — сказал он.

Премьер добавил, что трагедия оставила глубокий след в его сердце. Моди также заверил, что обязательно добьется справедливости, и виновные понесут наказание.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке. Позже пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф заявил, что Россия и Китай могли бы участвовать в международном расследовании теракта.

Ранее Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Индии.