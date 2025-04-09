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«Почта России» сможет продавать безрецептурные лекарства

«Почта России» сможет продавать безрецептурные лекарства без спецусловий
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Алексей Майшев/РИА «Новости»

«Почта России» сможет продавать безрецептурные лекарства, не требующие специальных условий хранения. Об этом говорится в Telegram-канале Минцифры.

«Почта России» получит возможность продажи безрецептурных лекарств, которые не требуют специальных условий хранения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это поможет россиянам в отдаленных уголках страны получать необходимую помощь.

Алексей Огарков, эксперт по коммерческой эффективности фармкомпаний, ex-руководитель отделов эффективности продаж и бизнес-аналитики в AstraZeneca и Bayer, ранее рассказал «Газете.Ru», из чего складывается итоговая стоимость лекарства. По его словам, формирование стоимости лекарственных препаратов — сложный процесс, который зависит от множества факторов. По словам эксперта, прежде всего, стоимость препарата будет зависеть от того, является ли он инновационным — то есть разработанным впервые из новой химической формулы.

Ранее технолог объяснил, как правильно перевозить лекарства.

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