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«Почта России» может начать продавать неожиданный товар

РБК: власти предложили разрешить «Почте России» торговать лекарствами
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Власти намереваются дать право «Почте России» реализовывать лекарственные препараты в ее отделениях, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на проект пакета поправок в законы «О связи», «О почтовой связи», Налоговый и Жилищный кодексы.

Как пишет издание, нововведение подготавливают в рамках «Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития «Почты России». Документ 23 декабря утвердил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Представитель Минцифры в разговоре с РБК заявил, что инициативы законодателей, которые направлены на обеспечение устойчивого развития «Почты России», «находятся в проработке». Собеседник сказал, что пока говорить о финальной версии проекта преждевременно.

В первой половине декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предписание «Почте России» в связи с тем, что организация нарушила закон о конкуренции, решив ограничить доступ частных почтовых операторов к своей информационной системе.

Ранее «Почта России» начала проверку утечки данных двухлетней давности.

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