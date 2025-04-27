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Губернатор Брянской области рассказал о ночной атаке беспилотников

Богомаз: в результате ночной атаки БПЛА на Брянскую область никто не пострадал
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РИА Новости

Никто из жителей Брянской области не пострадал во время ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет», — говорится в заявлении.

Из него следует, что в настоящее время на местах возможного падения обломков дронов работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

В ночь на 27 апреля на всей территории Брянской области объявили ракетную опасность. Особый режим ввели примерно в 3:09 мск.

Позже в пресс-службе министерства обороны РФ рассказали, что в небе над регионом были уничтожены пять украинских БПЛА. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атаки беспилотники самолетного типа.

26 апреля Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что в селе Подывотье в Брянской области был разрушен дом родителей трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова. Как выяснили журналисты, в здание попал выпущенный ВСУ боеприпас. В результате постройка полностью сгорела, при этом семья спортсмена покинула дом незадолго до происшествия.

Ранее в Брянской области при атаке украинских дронов пострадал мирный житель.

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