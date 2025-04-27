В Брянской области объявлена ракетная опасность

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале о ракетной опасности на территории региона.

«Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место», — сказано в сообщении, опубликованном в 03:09 мск.

Вечером 26 апреля Минобороны РФ сообщало, что в небе над Брянской областью были ликвидированы три украинских беспилотника самолетного типа. По данным ведомства, дроны попытались атаковать территорию региона около 22:30 мск.

Днем в оборонном ведомстве заявили, что за сутки российские системы противовоздушной обороны уничтожили более 230 беспилотников, выпущенных Вооруженными силами Украины. Кроме того, были сбиты восемь управляемых авиационных бомб JDAM и два снаряда от реактивных систем залпового огня HIMARS. Оба вида боеприпасов производятся в США.

Ранее российские снайперы в темное время суток сбили украинский дрон «Баба-Яга» на Южно-Донецком направлении.