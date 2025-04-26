Дом родителей Большунова разрушен после попадания украинского боеприпаса

Дом родителей трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, который находится в селе Подывотье Севского района Брянской области, был разрушен после попадания в него украинского боеприпаса, сообщает «Mash на спорте».

Постройка полностью сгорела. Семья Большунова уехала из дома незадолго до происшествия, несмотря на то, что долгое время отказывалась это делать после обстрелов.

13 февраля Большунов выиграл международную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Большунов выиграл седьмую гонку подряд.