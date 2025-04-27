Минобороны РФ сообщило об уничтожении пяти беспилотников ВСУ в Брянской области

МО: ночью 27 апреля было уничтожено пять дронов в Брянской области

В ночь на 27 апреля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Об этом сообщило Минобороны (МО) РФ в официальном Telegram-канале.

«‎В течение прошедшей ночи с 23.00 до 04.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Брянской области»‎, — сказано в сообщении.

Ночью губернатор региона Александр Богомаз говорил о ракетной опасности на территории Брянской области. Вечером 26 апреля Минобороны РФ сообщало, что в небе над Брянской областью были ликвидированы три украинских беспилотника самолетного типа. По данным ведомства, дроны попытались атаковать территорию региона около 22:30 мск.

Днем в оборонном ведомстве заявили, что за сутки российские системы противовоздушной обороны уничтожили более 230 беспилотников, выпущенных Вооруженными силами Украины. Кроме того, были сбиты восемь управляемых авиационных бомб JDAM и два снаряда от реактивных систем залпового огня HIMARS. Оба вида боеприпасов производятся в США.

Ранее военный эксперт рассказал об успехах ВС РФ в Харьковской области.