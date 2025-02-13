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Стали известны подробности о водителе въехавшей в толпу людей машины

Въехавший в толпу людей в Мюнхене водитель оказался гражданином Афганистана

Водитель автомобиля, протаранившего в Мюнхене толпу пешеходов, из-за чего пострадали как минимум 20 человек, является гражданином Афганистана, сообщает издание Bild.

По информации издания, в результате наезда пострадали 15 человек. Водителя автомобиля задержали на месте. Инцидент произошел в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности, которая начнется в пятницу. Ожидается, что в ней примут участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, вице-президент США Джей Ди Вэнс и иностранные лидеры.

Позже выяснилось, что число раненных при наезде злоумышленника на автомобиле на толпу людей в Мюнхене достигло 20.

До этого в китайском Чжухае внедорожник наехал на толпу людей. Трагедия произошла в ходе выставки Airshow China 2024.

«Неизвестный сбил прохожих у городского спортцентра. Водитель попытался скрыться с места преступления, но его машину заблокировали местные полицейские и задержали. Предварительно, это мог быть террорист», — говорится в публикации Telegram-канала Mash.

Ранее NBC News сообщал, что в Филадельфии автомобиль въехал в толпу фанатов футбольной команды Philadelphia Eagles.

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