Украинские беспилотники атаковали райцентр слобода Белая в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, в результате атаки пострадали маслозавод и новая школа.

Вечером 26 апреля в Курской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Предупреждение начало действовать в 23:19 мск.

Незадолго до этого президент России Владимир Путин поздравил российских военных с освобождением Курской области, отметив мужество и героизм бойцов. По словам президента, успешные действия в этом регионе создают благоприятные условия для дальнейшего продвижения на других направлениях. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил участие северокорейских военных в боевых действиях.

Первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев выразил уверенность, что день освобождения Курской области от украинских войск войдет в учебники истории как пример мужества и стойкости.

Ранее Хинштейн заявил, что ВСУ продолжают удары по освобожденному Горнальскому монастырю в Курской области.