Секретарь Генсовета ЕР Якушев: день освобождения Курской земли войдет в учебники

День освобождения Курской области от украинских войск войдет в учебники истории как пример мужества и стойкости российских солдат. Об этом заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев, его слова приводят в официальном Telegram-канале фракции.

«День освобождения Курской земли от украинских нацистов войдет в учебники отечественной истории как символ мужества наших солдат, символ стойкости самих курян, символ верности заветам наших предков», — сказал он.

По словам Якушева, в будущем правительству региона и партии предстоит большая работа по восстановлению социальной инфраструктуры региона, возвращению вынужденных переселенцев, налаживанию мирной жизни.

Секретарь Генсовета подчеркнул, что жителям области окажут всю необходимую для этого поддержку.

26 апреля начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. По словам президента, полный разгром ВСУ в курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий российских войск.

Как сообщило Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении Вооруженные силы Украины потеряли более 76,5 тысячи военнослужащих.

Ранее в Госдуме подтвердили планы о создании буферной зоны в Сумской области.