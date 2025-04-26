В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — сказано в сообщении, опубликованном в 23:19 мск.

В оперштабе уточнили, что силы и средства противовоздушной обороны были приведены в готовность для отражения возможной атаки.

26 апреля президент России Владимир Путин поздравил российских военных с освобождением Курской области, отметив мужество и героизм бойцов. По словам президента, успешные действия в этом регионе создают благоприятные условия для дальнейшего продвижения на других направлениях. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил участие северокорейских военных в боевых действиях.

Первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев выразил уверенность, что день освобождения Курской области от украинских войск войдет в учебники истории как пример мужества и стойкости.

Ранее Хинштейн заявил, что ВСУ продолжают удары по освобожденному Горнальскому монастырю в Курской области.