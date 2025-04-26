Хинштейн заявил, что ВСУ продолжают удары по освобожденному Горнальскому монастырю

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил РИА Новости, что, несмотря на освобождение села Горналь, последнего населенного пункта в курском приграничье под контролем ВСУ, противник продолжает наносить удары по Горнальскому монастырю.

«Несмотря на то, что Горналь освобожден, противник продолжает наносить удары», — сказал чиновник.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года. В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка.

26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области. По словам президента, полный разгром ВСУ в курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий российских войск и на других важных участках фронта, а также приближает разгром противника.

Ранее появились кадры освобождения от ВСУ последнего села в курском приграничье.