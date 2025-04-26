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Турпоток между Россией и Ираном вырос на 52%

Цивилев: турпоток между РФ и Ираном вырос на 52% за 2024 год
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Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Рост туристического потока между Россией и Ираном за 2024 год по сравнению с предыдущим составил 52%. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в интервью RT.

«Рост туристического потока [между РФ и Ираном] за прошлый год по сравнению с предыдущим составил 52%. Это большое достижение», — сказал он.

Цивилев добавил, что между странами налажено бесперебойное авиасообщение. Министр также отметил, что объем торговли с исламской республикой за 2024 год составил $4,8 млрд.

Недавно глава МИД исламской республики Аббас Арагчи заявил, что дипломатические отношения России и Ирана находятся на пике за всю историю взаимодействия. Он отметил, что Россия и Иран являются стратегическими партнерами.

Также Аббас Арагчи сообщил, что в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым проинформировал его о ходе диалога Тегерана с Вашингтоном по ядерной программе.

Ранее Россия ратифицировала договор с Ираном о стратегическом партнерстве.

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