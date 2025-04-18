Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров раскрыл позицию России по переговорам США и Ирана о ядерной программе

Лавров: РФ приветствует стремление Ирана и США договориться по ядерной программе
close
Kaan Soyturk/Reuters

Российская сторона приветствует стремление США и Ирана достичь договоренностей по иранской ядерной программе. Об этом после встречи с иранским коллегой Аббасом Арагчи заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Предметно обсудили тематику совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Безусловно, Россия готова содействовать этому процессу и будет всячески поддерживать договоренности, которые учитывают законные интересы Исламской Республики Иран», — заявил он.

Лавров подчеркнул, что российская сторона готова играть любую роль в переговорном процессе между Ираном и США, которая будет полезна Тегерану.

До этого сообщалось, что второй раунд переговоров между делегациями Ирана и США, посвященных урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана, состоится 19 апреля в Риме.

Вашингтон и Тегеран намерены вновь обсудить основные моменты урегулирования ядерной проблемы и возможного снятия санкций с Ирана. При этом Тегеран едва ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как президент США Дональд Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Нетаньяху обвинили в замедлении ядерной программы Ирана.

Все новости на тему:
Конфликт вокруг Ирана
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами