Лавров раскрыл позицию России по переговорам США и Ирана о ядерной программе

Российская сторона приветствует стремление США и Ирана достичь договоренностей по иранской ядерной программе. Об этом после встречи с иранским коллегой Аббасом Арагчи заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Предметно обсудили тематику совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Безусловно, Россия готова содействовать этому процессу и будет всячески поддерживать договоренности, которые учитывают законные интересы Исламской Республики Иран», — заявил он.

Лавров подчеркнул, что российская сторона готова играть любую роль в переговорном процессе между Ираном и США, которая будет полезна Тегерану.

До этого сообщалось, что второй раунд переговоров между делегациями Ирана и США, посвященных урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана, состоится 19 апреля в Риме.

Вашингтон и Тегеран намерены вновь обсудить основные моменты урегулирования ядерной проблемы и возможного снятия санкций с Ирана. При этом Тегеран едва ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как президент США Дональд Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Нетаньяху обвинили в замедлении ядерной программы Ирана.