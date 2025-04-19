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Глава иранского МИД высоко оценил отношения России и Ирана

Глава МИД Ирана: отношения России и Ирана находятся на пике за всю историю
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Shutterstock

Дипломатические отношения России и Ирана находятся на пике за всю историю взаимодействия. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в социальной сети X.

«На этом этапе Иран и Россия являются стратегическими партнерами и будут стараться продолжать отстаивать общие интересы на благо двух стран и всего мира. Мы находимся на пике сотрудничества с Россией за всю историю наших пятисотлетних отношений», — написал Аракчи.

Он напомнил, что приезжал в Россию для того, чтобы передать президенту Владимиру Путину письмо верховного руководителя Ирана, аятоллы Али Хаменеи.

Также Аббас Аракчи сообщил, что в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым проинформировал его о ходе диалога Тегерана с Вашингтоном по ядерной программе.

Он подчеркнул, что Россия ранее играла ключевую роль в реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и выразил надежду на поддержку Москвы в будущих договоренностях.

Ранее сообщалось, что Иран готов снизить уровень обогащения урана при одном условии.

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