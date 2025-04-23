«Ощущение как в турбулентность»: россияне — о землетрясении в Стамбуле

Во время землетрясения в турецком Стамбуле в домах ощущалась сильная вибрация, стены шатались. Об этом «Газете.Ru» рассказала находящаяся в Турции россиянка Татьяна. Женщина отметила, что ощущения были «как в турбулентность», но местные жители не паниковали.

«Я в Стамбуле, в районе Бешикташ Акаретлер. Очень сильный толчок был где-то час назад, длился минуту по ощущениям, но дом очень сильно трясло. Как будто дом вибрировал и шатался. Так как я из Москвы и никогда с таким не сталкивалась, то мягко говоря, была в шоке. Насчет [шатающихся] предметов не обратила внимания, просто ощущение было как в турбулентность. Потом минут через 15 еще раз повторился толчок, но уже гораздо слабее и быстрее закончился. Сейчас все вроде как ок, никто тут не паникует из местных», — сказала она.

Еще одна россиянка Дарья в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что чуть не упала из-за первого толчка, который был очень сильным. Она уточнила, что до сих пор сидит с соседями на улице.

«Я нахожусь в районе Бейкоз. Частный дом, была на первом этаже. В 12:49 был первый толчок, очень сильный, хотя обычно на первом этаже не так ощущается, как на верхних, я чуть не упала. Вещи попадали. Тряхнуло сильно, но быстро прошло. Через пару минут был второй толчок, но уже не такой сильный. Пока сидим на улице, соседи тоже. Но разрушений нет», — заключила она.

23 апреля газета Yeni Şafak сообщила, что в Стамбуле произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2. По данным издания, факт подземных толчков с отмеченной магнитудой подтвердило и Управление по ликвидации стихийных бедствий (AFAD). О пострадавших, как и о разрушениях, не сообщалось.

Telegram-канал Shot уточняет, что в результате ЧП в городе наблюдаются перебои со связью и пробки на дорогах.

Ранее россиянка рассказала о падающих декорациях в ТЦ во время землетрясения в Бангкоке.