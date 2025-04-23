Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Ощущение как в турбулентность»: россияне — о землетрясении в Стамбуле

Россияне рассказали о шатающихся и вибрирующих домах из-за землетрясения в Стамбуле
close
Uwe Anspach/Global Look Press

Во время землетрясения в турецком Стамбуле в домах ощущалась сильная вибрация, стены шатались. Об этом «Газете.Ru» рассказала находящаяся в Турции россиянка Татьяна. Женщина отметила, что ощущения были «как в турбулентность», но местные жители не паниковали.

«Я в Стамбуле, в районе Бешикташ Акаретлер. Очень сильный толчок был где-то час назад, длился минуту по ощущениям, но дом очень сильно трясло. Как будто дом вибрировал и шатался. Так как я из Москвы и никогда с таким не сталкивалась, то мягко говоря, была в шоке. Насчет [шатающихся] предметов не обратила внимания, просто ощущение было как в турбулентность. Потом минут через 15 еще раз повторился толчок, но уже гораздо слабее и быстрее закончился. Сейчас все вроде как ок, никто тут не паникует из местных», — сказала она.

Еще одна россиянка Дарья в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что чуть не упала из-за первого толчка, который был очень сильным. Она уточнила, что до сих пор сидит с соседями на улице.

«Я нахожусь в районе Бейкоз. Частный дом, была на первом этаже. В 12:49 был первый толчок, очень сильный, хотя обычно на первом этаже не так ощущается, как на верхних, я чуть не упала. Вещи попадали. Тряхнуло сильно, но быстро прошло. Через пару минут был второй толчок, но уже не такой сильный. Пока сидим на улице, соседи тоже. Но разрушений нет», — заключила она.

23 апреля газета Yeni Şafak сообщила, что в Стамбуле произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2. По данным издания, факт подземных толчков с отмеченной магнитудой подтвердило и Управление по ликвидации стихийных бедствий (AFAD). О пострадавших, как и о разрушениях, не сообщалось.

Telegram-канал Shot уточняет, что в результате ЧП в городе наблюдаются перебои со связью и пробки на дорогах.

Ранее россиянка рассказала о падающих декорациях в ТЦ во время землетрясения в Бангкоке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами