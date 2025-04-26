При взрыве в порту на юге Ирана не удалось спасти четырех человек

При взрыве в порту Бендер-Аббас на юге Ирана не выжили четыре человека

В результате взрыва в порту Бендер-Аббас на юге Ирана несколько человек спасти не удалось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спасательную службу страны.

По ее данным, не менее четырех человек не выжили при ЧП.

Всего число пострадавших при взрыве в иранском порту Бендер-Аббас на юге страны превысило 500 человек. Об этом рассказал представитель иранской службы скорой помощи Бабок Йектапараст. До этого он сообщил, что все оперативные, медицинские и вспомогательные подразделения в регионе работают в полную силу. Кроме того, экстренные службы в городах Джахром и Лар находятся в полной готовности, отметил он.

Как писало агентство Tasnim, резервуар с топливом взорвался в порту Шахид Реджаи по неизвестной причине, в район взрыва были направлены группы быстрого реагирования.

Ранее эксперты предположили, кто стоит за атаками на танкеры из российских портов.