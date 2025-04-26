Названа причина взрыва в порту на юге Ирана

Tasnim: причиной взрыва в порту в Иране стало возгорание резервуара с топливом

Причиной взрыва в порту в городе Бендер-Аббас на юге Ирана стало возгорание резервуара с топливом. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«‎Резервуар с топливом взорвался в порту Шахид Реджаи по неизвестной причине, незамедлительно в район взрыва были направлены группы быстрого реагирования», — говорится в материале.

26 апреля на территории морского порта прогремел взрыв. Репортер агентства Tasnim, работающий в порту, узнал от должностных лиц, что инцидент, вероятно, был вызван взрывом топливного танкера. Взрывная волна была настолько сильной, что полностью разрушила офисное здание и множество транспортных средств в этом районе. Несколько сотрудников порта получили ранения.

В марте сообщалось, что мощный взрыв произошел на Транснигерском трубопроводе в Нигерии. Транснигерский трубопровод является важнейшей экспортной инфраструктурой страны, по которой транспортируется сырая нефть.

Ранее эксперты предположили, кто стоит за атаками на танкеры из российских портов.