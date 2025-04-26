Число пострадавших при взрыве в иранском порту Бендер-Аббас снова возросло

Mehr: число пострадавших при взрыве в порту Бендер-Аббас достигло 115 человек

Число пострадавших при взрыве в иранском порту Бендер-Аббас на юге страны возросло до 115 человек. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

«Все оперативные, медицинские и вспомогательные подразделения в регионе работают в полную силу. Кроме того, экстренные службы в городах Джахром и Лар находятся в полной готовности. Число пострадавших, доставленных в больницы, составило 115», — сказал агентству представитель службы скорой помощи Бабок Йектапараст.

До этого в пресс-службе Иранской национальной компании по производству и распределению нефтепродуктов (National Iranian Oil Company) заявили, что произошедшее никак не связано с нефтяной инфраструктурой. Нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы работают в штатном режиме.

Как писало агентство Tasnim, резервуар с топливом взорвался в порту Шахид Реджаи по неизвестной причине, незамедлительно в район взрыва были направлены группы быстрого реагирования.

26 апреля на территории морского порта прогремел взрыв. Репортер агентства Tasnim, работающий в порту, узнал от должностных лиц, что инцидент, вероятно, был вызван взрывом топливного танкера. Взрывная волна была настолько сильной, что полностью разрушила офисное здание и множество транспортных средств в этом районе.

Ранее эксперты предположили, кто стоит за атаками на танкеры из российских портов.