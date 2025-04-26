Число пострадавших при взрыве в иранском порту Бендер-Аббас превысило 500 человек

Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана достигло 516

Число пострадавших при взрыве в иранском порту Бендер-Аббас на юге страны возросло до 516 человек. Об этом сообщил представитель иранской службы скорой помощи Бабок Йектапараст, передает ТАСС.

«Общее число пострадавших достигло 516», — сказал он.

До этого Йектапараст говорил, что все оперативные, медицинские и вспомогательные подразделения в регионе работают в полную силу. Кроме того, экстренные службы в городах Джахром и Лар находятся в полной готовности, отметил он.

В пресс-службе Иранской национальной компании по производству и распределению нефтепродуктов (National Iranian Oil Company) заявили, что произошедшее никак не связано с нефтяной инфраструктурой. Нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы работают в штатном режиме.

Как писало агентство Tasnim, резервуар с топливом взорвался в порту Шахид Реджаи по неизвестной причине, незамедлительно в район взрыва были направлены группы быстрого реагирования.

Ранее эксперты предположили, кто стоит за атаками на танкеры из российских портов.