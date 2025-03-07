Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперты предположили, кто стоит за атаками на танкеры из русских портов

Ambrey: атаки на вышедшие из портов РФ суда могли совершить иностранные игроки
close
Unsplash

Атаки на танкеры, заходившие в российские порты, с большой вероятностью были преднамеренно организованы иностранными государственными акторами. Об этом говорится в отчете британской компании Ambrey, специализирующейся на морской безопасности, который есть в распоряжении ТАСС.

По данным экспертов, с декабря 2024 года как минимум четыре танкера и один сухогруз получили повреждения, указывающие на морские мины. Согласно сообщению Ambrey, большинство судов пострадали от множественных взрывов в кормовой части, вблизи машинного отделения и под водой. Есть высокая вероятность того, что целью атак было полное уничтожение судов.

24 декабря российское судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении корабля. 14 членов экипажа спасли, двое пропали без вести. Сухогруз вез из Санкт-Петербурга во Владивосток многотонные портовые краны.

По данным Ambrey, аналогичные инциденты позже произошли и с другими судами. Агентство Reuters в свою очередь сообщало, что в конце января взрыв произошел на борту нефтяного танкера Seacharm, принадлежащего греческой компании Thenamaris, который находился в море недалеко от турецкого Джейхана. Еще один случай был зафиксирован с танкером-химовозом Grace Ferrum у берегов Ливии в феврале. Кроме того, по информации Ambrey, еще одно судно пострадало от взрыва, находясь на стоянке в российском порту Усть-Луга.

Ранее в Госдуме обвинили Украину в крушении Ursa Major.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами