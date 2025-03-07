Эксперты предположили, кто стоит за атаками на танкеры из русских портов

Атаки на танкеры, заходившие в российские порты, с большой вероятностью были преднамеренно организованы иностранными государственными акторами. Об этом говорится в отчете британской компании Ambrey, специализирующейся на морской безопасности, который есть в распоряжении ТАСС.

По данным экспертов, с декабря 2024 года как минимум четыре танкера и один сухогруз получили повреждения, указывающие на морские мины. Согласно сообщению Ambrey, большинство судов пострадали от множественных взрывов в кормовой части, вблизи машинного отделения и под водой. Есть высокая вероятность того, что целью атак было полное уничтожение судов.

24 декабря российское судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении корабля. 14 членов экипажа спасли, двое пропали без вести. Сухогруз вез из Санкт-Петербурга во Владивосток многотонные портовые краны.

По данным Ambrey, аналогичные инциденты позже произошли и с другими судами. Агентство Reuters в свою очередь сообщало, что в конце января взрыв произошел на борту нефтяного танкера Seacharm, принадлежащего греческой компании Thenamaris, который находился в море недалеко от турецкого Джейхана. Еще один случай был зафиксирован с танкером-химовозом Grace Ferrum у берегов Ливии в феврале. Кроме того, по информации Ambrey, еще одно судно пострадало от взрыва, находясь на стоянке в российском порту Усть-Луга.

Ранее в Госдуме обвинили Украину в крушении Ursa Major.