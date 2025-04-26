В Ватикане прошла церемония закрытия гроба папы Римского Франциска. Об этом пишет агентство Vatican News.

«Покойный Папа лежал перед алтарем Confessio в деревянном гробу, завернутый в красную мантию, с белой митрой и четками в руках — гроб покоился на уровне земли, без катафалка. Это было собственное решение Франциска», — говорится в материале.

26 апреля президент США Дональд Трамп, французский президент Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский прибыли на церемонию похорон папы Римского.

23 апреля тысячи верующих пришли на прощание в собор Святого Петра, куда был перенесен гроб с телом понтифика.

266-й папа Римский скончался 21 апреля, на следующий день после Пасхи, которую впервые за 11 лет в один день отмечали все христиане. В ближайшее время в Ватикане начнутся выборы нового понтифика. Этот процесс, регламентированный вековыми традициями и правилами, привлекает внимание всего мира. Как проходят выборы папы Римского, а также какими качествами должны обладать кандидаты и что означают клубы дыма над Сикстинской капеллой — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле высказались о представителе РФ на похоронах папы Римского Франциска.