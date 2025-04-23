В Кремле высказались о представителе РФ на похоронах папы Римского Франциска

Россия пока не определила представителя страны для поездки на похороны папы Римского Франциска. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Нет, пока не определились», — ответил официальный представитель Кремля на вопрос о том, кто будет представлять Россию на похоронах папы Римского.

Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. В ближайшее время в Ватикане начнутся выборы нового понтифика. Этот процесс, регламентированный вековыми традициями и правилами, привлекает внимание всего мира. Как проходят выборы папы Римского, а также какими качествами должны обладать кандидаты и что означают клубы дыма над Сикстинской капеллой — в материале «Газеты.Ru».

Также сообщалось, что Ватикан опубликовал завещание Франциска. Согласно последней воле папы Римского, Франциск будет похоронен не в Ватикане, а в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Могила по просьбе Франциска должна быть простой, без украшений, с единственной надписью — Franciscus («Франциск»). Согласно заключению врачей, причиной смерти предстоятеля Святого Престола стал инсульт и необратимый сердечно-сосудистый коллапс.

Ранее были названы главные претенденты на престол папы Римского.