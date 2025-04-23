Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле высказались о представителе РФ на похоронах папы Римского Франциска

Песков: пока неизвестно, кто представит РФ на похоронах папы Римского Франциска
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Россия пока не определила представителя страны для поездки на похороны папы Римского Франциска. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Нет, пока не определились», — ответил официальный представитель Кремля на вопрос о том, кто будет представлять Россию на похоронах папы Римского.

Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. В ближайшее время в Ватикане начнутся выборы нового понтифика. Этот процесс, регламентированный вековыми традициями и правилами, привлекает внимание всего мира. Как проходят выборы папы Римского, а также какими качествами должны обладать кандидаты и что означают клубы дыма над Сикстинской капеллой — в материале «Газеты.Ru».

Также сообщалось, что Ватикан опубликовал завещание Франциска. Согласно последней воле папы Римского, Франциск будет похоронен не в Ватикане, а в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Могила по просьбе Франциска должна быть простой, без украшений, с единственной надписью — Franciscus («Франциск»). Согласно заключению врачей, причиной смерти предстоятеля Святого Престола стал инсульт и необратимый сердечно-сосудистый коллапс.

Ранее были названы главные претенденты на престол папы Римского.

Все новости на тему:
Умер папа Римский
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами