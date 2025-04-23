Тысячи верующих пришли проститься с папой Римским Франциском

Верующие начали приходить на прощание в собор Святого Петра, куда был перенесен гроб с телом папы Римского Франциска. На входе в главный собор католического мира спустя час после начала публичного прощания уже выстроилась огромная очередь, передает корреспондент ТАСС.

Гроб с телом понтифика установлен в центральной части собора перед балдахином работы скульптора Джованни Лоренцо Бернини. Корреспондент агентства отмечает, что Франциск лежит в папском облачении: в головном уборе — митре, в красной накидке и с четками в руках.

Как сообщает корреспондент, обряд внесения гроба уже состоялся, ему поклонились кардиналы, один из которых является потенциальным преемником Франциска на папском престоле, а также архиепископы, епископы и остальные служители церкви. По информации властей Рима, на обряд внесения гроба в собор на площади собрались более 20 тысяч человек.

Похороны папы Римского состоятся 26 апреля, когда после отпевания в соборе тело будет перенесено в церковь Богоматери Великой (Санта-Мария-Маджоре), где Франциск завещал себя захоронить. В итальянской столице ожидается 170 высокопоставленных делегаций, в состав которых войдут главы государств и правительств, религиозные представители, коронованные особы.

266-й папа Римский скончался 21 апреля, на следующий день после Пасхи, которую впервые за 11 лет в один день отмечали все христиане. В ближайшее время в Ватикане начнутся выборы нового понтифика. Этот процесс, регламентированный вековыми традициями и правилами, привлекает внимание всего мира. Как проходят выборы папы Римского, а также какими качествами должны обладать кандидаты и что означают клубы дыма над Сикстинской капеллой — в материале «Газеты.Ru».

Также сообщалось, что Ватикан опубликовал завещание Франциска. Согласно последней воле папы Римского, Франциск будет похоронен в простой могиле, без украшений, с единственной надписью — Franciscus («Франциск»). Согласно заключению врачей, причиной смерти предстоятеля Святого Престола стал инсульт и необратимый сердечно-сосудистый коллапс.

Ранее в Кремле высказались о представителе РФ на похоронах папы Римского Франциска.