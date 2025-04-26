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Зеленский заявил, что по Киеву били ракетой с американскими комплектующими

Зеленский на фоне визита Уиткоффа заявил, что по Киеву били ракетами с частями из США
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Anna Voitenko/Reuters

Владимир Зеленский на фоне визита спецпредставителя президента США Уиткоффа заявил, что по Киеву били ракетами, собранными в том числе из американских комплектующих. Об этом Зеленский написал в социальной сети X.

«Ракета содержала по меньшей мере 116 компонентов, полученных из других стран. И большинство из них, к сожалению, были произведены американскими компаниями», — написал Зеленский.

Каких-либо доказательств этому Зеленский не предоставил.

В Киеве в результате обстрела 24 апреля прозвучали вторичные взрывы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Всего, по данным Минобороны РФ, в 2024 году ВКС России нанесли более 1,5 тысячи ударов дронами и высокоточным оружием по военным объектам на Украине.

Ранее в Харькове произошла серия взрывов.

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